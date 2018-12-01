شكرا لقرائتكم خبر إغلاق مرافق الخدمات يعزل أهالي رحاب وادي الفرع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إيناس المخلفي - المدينة المنورة

شكا سكان حي الرحاب بمركز الأكحل (150 كلم) جنوب المدينة المنورة من نقص الخدمات جراء عدم وجود السفلتة وتصريف مياه السيول والإنارة، إضافة إلى اضطرارهم لقطع مسافة طويلة للتزود بالوقود والحصول على مستلزمات المعيشة بسبب إقفال مرافق الخدمات في الحي.

وأكد الأهالي أنهم سبق ورفعوا خطابا للجهات المسؤولة يشرح معاناتهم ولكن لم يجدوا تجاوبا، مطالبين بإعادة تشغيل مرافق الخدمات وتنفيذ شبكة تصريف السيول وسفلتة الطريق.

وقال محمد الحربي «نعاني عند هطول الأمطار بسبب سوء تصريف السيول، وإغلاق الطريق أمامنا بسبب تجمع المياه، إضافة إلى عدم السفلتة، خاصة بين الحي والملعب الرياضي».

وقالت سارة المخلفي «بسبب إغلاق المحطة الوحيدة في الحي والمرافق المجاورة لها من بقالة ومطعم نضطر يوميا لقطع مسافة 40 كلم للحصول على احتياجاتنا المعيشية، أو الشراء من بعض الأشخاص الذين استغلوا الوضع الحالي وبدؤوا بالبيع في سياراتهم بأسعار مرتفعة، وللأسف هناك أسر لا عائل لها يصعب عليها قطع هذه المسافة للحصول على متطلباتها».

وأشارت أم عبدالعزيز إلى أن المنطقة تعاني من الإهمال في ظل غياب خدمات الطرق والإنارة والاتصال، مضيفة «إقفال المرافق العامة من محطة وقود وبقالات زاد الطين بلة، فكيف يمكننا شراء حاجياتنا اليومية بعد إغلاق مركز التسوق الوحيد؟».

وأوضحت أمانة المدينة المنورة ردا على استفسارات الصحيفة حول تطوير منطقة وادي الفرع والقرى التابعة لها أن البلدية نفذت عددا من مشاريع البنى التحتية، منها مشاريع السفلتة ودرء أخطار السيول والإنارة شملت المحافظة ومراكزها والتي تبلغ 105 قرى وتجمعات سكانية، وبشكل متواز.

ووعدت بتقديم المزيد من الخدمات، وفقا لأولويات الخطة التنموية للمحافظة وما اعتمد للمشاريع المستقبلية، مبينة أنه فيما يتعلق بإغلاق المرافق بالمحطة الواقعة في الحي على طريق الهجرة فإنه جرى إغلاقها بعد جولة مشتركة لمختصين من الأمانة والبلدية، إضافة لعدم تجديد رخص المحلات وعدم تطبيق اللائحة الوزارية الخاصة بتأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة.

يذكر أن الأهالي فعلوا هاشتاقا على تويتر بوسم (# أهل_الرحاب_يعانون) طالبوا خلاله الجهات المسؤولة بالنظر في معاناتهم.