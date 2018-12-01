هاكاثون الابتكار الصحي يترجم الإبداعات الشبابية إلى حلول تقنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

افتتحت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمس الأول فعاليات أكبر هاكاثون في مجال الابتكار الصحي على مستوى العالم، والذي تنظمه المدينة في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة، بدعم من برنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية، بالتعاون مع معهد ماساشوستس للتقنية، بهدف نشر ثقافة الابتكار والإبداع في مجال الصحة الرقمية، وتحسين الخدمات الطبية.

وتستمر فعاليات الهاكاثون ثلاثة أيام، يجتمع خلالها 1000 شاب وفتاة سعوديين من الأطباء، والمهندسين، والطلاب، والمتخصصين في الرعاية الصحية، والباحثين، ومهندسي المعلوماتية الحيوية، والمطورين، والمصممين، للتنافس فيما بينهم في 10 تحديات ومسارات مختلفة للرعاية الصحية من أجل تطوير ابتكارات تقنية تسهم في تحسين الخدمات الطبية، وتصميم مشروعات استراتيجية في القطاع الصحي، وصولا إلى إطلاق 20 شركة تقنية ناشئة في مجال التقنية الحيوية.

وأكد نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث الدكتور أنس الفارس أن الهاكاثون يسعى إلى توظيف التقدم التقني وما يصاحبه من إبداعات شبابية في تطوير حلول تقنية في المجال الصحي، ومواجهة ما يعتريه من تحديات على مستوى تقديم الخدمات الطبية، وتحسين الصحة العامة، والمساهمة أيضا في إيجاد جيل جديد من أصحاب المشاريع المبتكرة في المجال الصحي.

وبين الفارس أن تعزيز دور القطاع الصحي في توفير خدمات الرعاية الصحية يعد أحد أبرز مجالات التركيز الرئيسة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، موضحا أن تنظيم هذا الهاكاثون يأتي تمشيا مع الخطط الحكومية بأن تكون المملكة نموذجا رائدا رقميا في المجال الصحي، من خلال تقديم آلية تعاون وتكامل رقمي بين قطاع تقنية المعلومات والقطاع الصحي، سعيا لتقديم حلول رقمية للتحديات الصحية لتسهم بدورها في رفع جودة ونمط حياة المواطن السعودي تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية نواف الصحاف أن البرنامج وإيمانا منه بأهمية هاكاثون الابتكار الصحي ومخرجاته من الابتكارات والتطبيقات التقنية سيقدم خدمات تطوير الأعمال لعدد من المشروعات المميزة في الهاكاثون، لافتا إلى أن الخدمات الاستشارية والبرامج المكثفة ستسهم في نجاح تلك المشاريع والابتكارات في المراحل الأولى من التأسيس.

وبين أن الخدمات تشمل التدريب والمتابعة والإرشاد وورش العمل، يرافقها توجيه متواصل لتطوير ابتكارات ريادي الأعمال وتحويلها إلى مشروعات قائمة تسهم في تطوير القطاع الصحي في المملكة.

من أهداف هاكاثون الابتكار الصحي