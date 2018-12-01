مستشفيات حكومية تخسر رهان اعتماد المنشآت الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين _ الدمام

من بين 282 مستشفى حكوميا لم يحصل سوى 26 مستشفى على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، في حين حصل 54 مستشفى خاصا على اعتماد المركز رغم أن عدد المستشفيات الخاصة أقل بكثير من الحكومية، إذ لا يتجاوز 158 مستشفى، وذلك بحسب تقرير حديث لوزارة الصحة عن عام 2017 اطلعت عليه «مكة».

من جانبه قال الاستشاري خبير الجودة الدكتور مشعل العلياني للصحيفة إن عوامل عدة تقف وراء تفوق المستشفيات الخاصة في تحقيق معايير الجودة التي يشترطها مركز اعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، مقارنة بالحكومية، مما خول الـ54 مستشفى خاصا الحصول على الاعتماد، من أهمها التنافسية والجودة.

وحول أسباب قلة المستشفيات الحكومية التي حصلت على الاعتماد مقارنة بالخاصة، أفاد بأن وزارة الصحة تبذل جهدا كبيرا وتمارس ضغوطا على جميع مقدمي الخدمات الصحية للالتزام بمعايير الجودة، إلا أن استجابة المستشفيات الحكومية تكون أقل من المأمول، نظرا للازدحام الكبير الذي تشهده، والذي يجعل تركيز إدارتها وتخطيطها قصير المدى، ويهدف بالدرجة الأولى لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المرضى وعلاجها، وهذا يؤدي للإخلال بمعايير الجودة الأمر الذي يتبعه حدوث أخطاء تضر وتهدد صحة المريض.

وأضاف العلياني «بشكل عام فإن عدد متخصصي الجودة في السعودية قليل، وكلما ازداد حجم المستشفى وعدد مبانيه المتخصصة، ازدادت حاجته لأكثر من متخصص في الجودة، وهذا يؤثر على المستشفيات الحكومية بشكل أكبر نظرا لعدم وجود بند في ميزانيتها يخولها الاستعانة بمستشارين يقيمون مستوى تقديم الرعاية في المستشفى ورؤية التطوير والتحسين، كما هو حاصل في كثير من مستشفيات القطاع الخاص».

أسباب تفوق المستشفيات الخاصة على الحكومية

بحسب العلياني: