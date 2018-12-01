شكرا لقرائتكم خبر 1.5 مليون تأشيرة بنهاية الأسبوع الـ12 في مؤشر العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

سجلت إحصاءات وزارة الحج والعمرة حتى الأسبوع الـ12 في مؤشر العمرة الأسبوعي إصدار 1,509,936 تأشيرة عمرة حتى 21 ربيع الأول الحالي، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 1,190,961 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين حاليا 337,876 معتمرا، منهم 232,117 في مكة المكرمة، بينما يوجد 105,759 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 853,085 معتمرا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يدخل شهره الثالث ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض الأعداد التراكمية لتأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أداء مناسك العمرة.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة الحاج والمعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

يذكر أن عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 8,635 موظفا، منهم 7,235 من الذكور، و1,400 من الإناث.

وصول المعتمرين:

1,094,403 معتمرين عبر المنافذ الجوية

96,523 معتمرا عن طريق المنافذ البرية

35 معتمرا عبر المنافذ البحرية

أكثر الجنسيات قدوما:

394,143 الباكستانية

233,792 الإندونيسية

196,726 الهندية

56,972 اليمنية

54,214 الماليزية

32,709 الجزائرية

29,628 التركية

25,875 الإماراتية

23,368 البنجلاديشية

18,215 البريطانية