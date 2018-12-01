500 ألف سماعة للناطقين بغير العربية في الحرمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 500 ألف سماعة للاستماع لترجمة خطبة الجمعة يشرف عليها مترجمون متخصصون لتوضيح وشرح عمل الجهاز لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي للناطقين بغير اللغة العربية، حيث يأتي ذلك سعيا لإيصال رسالة الحرمين الشريفين التوجيهية والتوعوية والإرشادية للحجاج والمعتمرين والزائرين بلغاتهم بما يعكس الصورة الصحيحة والمنهج الوسطي للدين الحنيف وإبراز سماحته وقيمه النبيلة. يذكر أن المشروع جاء بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لترجمة خطب الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي للمصلين الناطقين بغير العربية لتصل رسالة الخطبة إلى المسلمين بلغاتهم. ويعد المشروع إنجازا كبيرا ونقلة نوعية وإضافة مميزة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، ولا سيما فيما يتعلق باستفادة رواد الحرمين الشريفين من الخطب والدروس بلسانهم ولغاتهم.



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