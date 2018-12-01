"الأسمري" يروي لحظات إنقاذه لسائقة مركبة ومرافقتها قبل غرقهما بأبحر الجنوبية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

ساهمت شجاعة ثلاثة مواطنين بادروا بإنقاذ سائقة ومرافقتها بعد سقوط مركبتهن في أبحر الجنوبية مساء أمس الجمعة.

وفي التفاصيل، روى الشاب محمد بن سلطان الأسمري أحد المنقذين لـ"سبق" لحظات الموقف البطولي قائلاً: إنه وعائلته كانوا متنزهين على أحد الأرصفة المطلة بمنطقة أبحر الجنوبية وكانت الساعة الثامنة من مساء اليوم وتفاجؤوا بقدوم سيارة مسرعة وارتطمت بجدار قصير على رصيف أبحر الجنوبية وسقطت السيارة في البحر وسمعنا أصوات استغاثة نساء من داخل المركبة.

وأضاف: هرعت دون تردد بإنزال محفظتي وأغراضي الشخصية من ملابسي وقفزت على وجه السرعة في البحر واتجهت إلى السيارة وهي على وشك الغرق وحاولت فتح الباب ولم أتمكن من فتحه لقوة ضغط الماء ومن حسن الحظ أن النافذة غير مغلقة وأخرجت السائقة وفي أثناء ذلك ساهم شابان بالاتجاه إلى المرافقة وهي امرأة وأخرجوها بسرعة من السيارة وابتعدنا سباحة لأكثر من عشرة أمتار من موقع المركبة حتى وصلنا إلى الرصيف وما هي إلا لحظات وغرقت السيارة بكامل محيطها وكان عمق الموقع في حدود 3 أمتار تقريباً.

وتابع: تعرضت لجروح بسيطة في أقدامي بسبب ارتطامها بمرجان في قاع البحر وتم علاجها في الموقع من قبل الهلال الأحمر والآن متجه إلى مكة المكرمة وبحالة جيدة ولله الحمد.

واختتم: أحمد الله عز وجل أنه وفقني ووفق الشابين معي في إنقاذ السائقة ومرافقتها قبل غرقهما وما قمنا به هو واجب ديني وإنساني داعياً الله تعالى أن يحفظ أخواننا وأخواتنا من كل مكروه.

___

تم إخراجهما بدون إصابات.. وفِرق المرور والمدني باشرت الحادث

مواطنون ينقذون سائقة مركبة ومرافقتها بعد سقوطها في أبحر الجنوبية

تمكَّن مواطنون مساء أمس الجمعة من إنقاذ سائقة مركبة ومرافقتها بعد انحراف مركبتهما، وسقوطها في البحر في منطقة أبحر الجنوبية بمحافظة جدة.

تفصيلاً، باشرت فِرق الدفاع المدني ومرور محافظة جدة أمس الجمعة بلاغًا من مواطن عن حادث وقع في منطقة أبحر الجنوبية بمحافظة جدة، يفيد بانحراف مركبة من نوع "فورتشنر"، وسقوطها في البحر، وتوجد محتجزتان (السائق امرأة، ويرافقها امرأة أخرى)، وقد تم إخراجهما من قِبل المواطنين بدون إصابات ولله الحمد.

وتولى مرور جدة التحقيق في الحيثيات والأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادث.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

]]>