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انت الان تتابع أكّدت أنه سيتصدر العناوين فكان .. عندما قالت "NCBS": انظروا .. هذا المشهد سيشغل العالم غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نشرت شبكة "CBSN" الأمريكية، المشهد الذي صافح فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ بحرارة أمس الجمعة، في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، قائلة إنه سيكون حديث وسائل الإعلام العالمية صباح اليوم التالي.
ونقلت الشبكة الفيديو بشكل مباشر عبر قناتها التلفزيونية لحظة وصول بوتين؛ إلى مقعده بجانب ولي العهد؛ ليعلق المذيع: "انظروا للمصافحة السعودية - الروسية ستكون على عناوين الصحف غداً" وهو ما حدث بالفعل؛ حيث تصدّر المشهد عناوين الوكالات والمواقع الإخبارية المحلية والعالمية.
ورصدت الكاميرات الأمير محمد بن سلمان؛ مع الرئيس الروسي؛ وهما يضحكان ويتبادلان أطراف الحديث.
أكّدت أنه سيتصدر العناوين فكان .. عندما قالت "NCBS": انظروا .. هذا المشهد سيشغل العالم غداًمحمد البقمي الخليج 365 2018-12-01
نشرت شبكة "CBSN" الأمريكية، المشهد الذي صافح فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ بحرارة أمس الجمعة، في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، قائلة إنه سيكون حديث وسائل الإعلام العالمية صباح اليوم التالي.
ونقلت الشبكة الفيديو بشكل مباشر عبر قناتها التلفزيونية لحظة وصول بوتين؛ إلى مقعده بجانب ولي العهد؛ ليعلق المذيع: "انظروا للمصافحة السعودية - الروسية ستكون على عناوين الصحف غداً" وهو ما حدث بالفعل؛ حيث تصدّر المشهد عناوين الوكالات والمواقع الإخبارية المحلية والعالمية.
ورصدت الكاميرات الأمير محمد بن سلمان؛ مع الرئيس الروسي؛ وهما يضحكان ويتبادلان أطراف الحديث.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
12:07 PM
لقطة رصدتها الكاميرات وتابعت ولي العهد و"بوتين" وهما يضحكان ويتبادلان أطراف الحديث
نشرت شبكة "CBSN" الأمريكية، المشهد الذي صافح فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ بحرارة أمس الجمعة، في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، قائلة إنه سيكون حديث وسائل الإعلام العالمية صباح اليوم التالي.
ونقلت الشبكة الفيديو بشكل مباشر عبر قناتها التلفزيونية لحظة وصول بوتين؛ إلى مقعده بجانب ولي العهد؛ ليعلق المذيع: "انظروا للمصافحة السعودية - الروسية ستكون على عناوين الصحف غداً" وهو ما حدث بالفعل؛ حيث تصدّر المشهد عناوين الوكالات والمواقع الإخبارية المحلية والعالمية.
ورصدت الكاميرات الأمير محمد بن سلمان؛ مع الرئيس الروسي؛ وهما يضحكان ويتبادلان أطراف الحديث.
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المصدر : الخليج 365
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