نائب أمير الجوف يزور الشيخ محمد بن حميد

محمد بن مسعود - الدمام - زار نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود؛ منزل الشيخ محمد بن سلطان بن حميد، وذلك تلبية لدعوة من الشيخ ابن حميد.

وأعرب ابن حميد؛ عن سعادته بتشريف نائب أمير منطقة الجوف، لمنزله؛ مبيناً أن هذه الزيارة تؤكّد مدى تلاحم القيادة مع الشعب وتواصلهم الذي لا يخفى على الجميع، وأنها ليست بمستغربة من الأمير عبدالعزيز بن فهد الذي يحرص على التواصل المستمر مع طوائف المجتمع كافة.

حضر الاستقبال الشيخ فيصل بن سلطان بن حميد؛ وعدد من شيوخ القبائل ورجال الأعمال والأعيان والشعراء ووجهاء المجتمع.