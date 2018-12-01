أجواء ماطرة بثلاث مناطق و"الأرصاد" تتفاعل بالتنبيه والتفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - في حالة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، وعبر نظام الإنذار المبكر، 3 تنبيهات لحالة أمطار تتواصل لأوقات متفاوتة من مساء اليوم على 3 مناطق.

تفصيلاً؛ أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً لمنطقة المدينة المنوّرة، وذلك لحالة استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

بدأت الحالة العاشرة صباح اليوم، وتتواصل إلى السابعة مساءً، وتشمل: بدر والمدينة والحناكية والعيص وأبيار الماشى والرايس واليتمة والأجزاء المجاورة.

وصدر تنبيه للحالة نفسها لكن لمنطقة مكة المكرّمة ويبدأ 12 ظهراً ويتواصل للسادسة من مساء اليوم، ويشمل: رابغ وجدة وذهبان وثول وخليص والشعيبة والمجيرمة.

كما صدر تنبيه لمنطقة القصيم من حالة أمطار رعدية تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، في حالة بدأت العاشرة والنصف وتتواصل للسابعة مساءً، وتشمل: بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والمذنب.