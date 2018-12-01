السعودية اليوم / المؤتمر الـ 46 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية يفتتح غدًا في الكويت

الكويت 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس

يفتتح يوم غد الأحد، المؤتمر السادس والأربعين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الذي تستضيفه دولة الكويت برعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ويعقد المؤتمر الذي يناقش آخر المستجدات الإعلامية إقليميًا ودوليًا في ضوء تطورات وأحداث متسارعة تستدعي تعزيز التشاور والتنسيق بين وكالات الأنباء العربية.

كما سيناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ونشاطات الرئاسة والأمانة العامة في الدورة الماضية، إضافة إلى إقامة ندوة تتعلق بمشكلات الصحفيات العاملات في وكالات الأنباء وسبل حلها. كما ستتم مناقشة تنظيم ورشة لتحسين أداء المحررين العاملين في الأقسام الاقتصادية وأخرى لبناء وتطوير المحتوى الإعلامي من خلال شبكات التواصل الاجتماعي في إطار الدورات والورش التدريبية التي ينظمها الاتحاد دوريًا لتحسين مستوى المحررين وتأهيلهم، إضافة إلى مراجعة نتائج وتوصيات المؤتمرات الإقليمية والدولية التي عقدت خلال العام الماضي، التي شارك بها الاتحاد والاطلاع على الدعوة المرسلة إلى حضور مؤتمر إعلامي في العاصمة الكوبية (هافانا) عام 2019.

وسيبحث المؤتمر عددًا من الموضوعات المتعلقة بالملف الاقتصادي والثقافي إضافة إلى النشرة السياحية وتقرير الخدمة السنوية والموضوعات المتعلقة بالشؤون الفنية عن طريق تطوير موقع الاتحاد وكيفية تكثيف حجم التبادل الإخباري بين الوكالات.

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