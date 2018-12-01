السعودية اليوم / اهتمامات الصحف السودانية

عام / اهتمامات الصحف السودانية
الخرطوم 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس
أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، دعوة الرئيس السوداني عمر البشير، لحملة السلاح من الحركات المسلحة في دارفور للانضمام لعملية السلام.
وأشارت إلى إصابة 18 فلسطينيًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، أثناء مظاهرات مسيرات العودة.
ولفتت صحف السبت الانتباه إلى إسقاط الجيش الوطني اليمني أمس، طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران في محافظة البيضاء وسط اليمن.
ونقلت عن الجيش الأميركي قوله، إنه قتل 11 شخصًا من متشددي تنظيم القاعدة الإرهابي خلال ضربة جوية في صحراء جنوب غرب ليبيا.
وقالت صحف السودان إن اشتباكات بين عناصر طالبان ومليشيا قوية تدعمها الحكومة في إقليم هيرات غرب أفغانستان، حدثت وأسفرت عن مقتل 29 شخصًا.
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