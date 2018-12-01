اقتصادي / حاكم مصرف لبنان يطمئن الى إستقرار الوضع المالي
بيروت 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 1 ديسمبر2018 م واس
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سعي المصرف إلى إيجاد حل لأزمة قروض الإسكان لذوي الدخل المحدود وطمأن الى إستقرار الوضع المالي.
وفي كلمة خلال حفل تكريمي أقيم له أمس، أكد سلامة على مواصلة التعاون مع الجهات المعنية فيما خص قروض الإسكان للعسكريين، كما طمأن إلى أن الوضع المالي في لبنان مستقر وسليم، موضحًا أن المخاوف التي تتم إثارتها في هذا الإطار غير دقيقة.
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