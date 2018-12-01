سياسي / الكويت تجدد موقفها الثابت في إدانة استخدام الأسلحة الكيماوية

بروكسل 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسجددت الكويت موقفها المبدئي والثابت المتمثل في إدانة أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان وزمان ومن أي طرف باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير الكويت لدى هولندا ومندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبدالرحمن العتيبي، خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف لاستعراض سير العمل باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في مدينة لاهاي الهولندية، التي اختتمت أعمالها مساء أمس، بعد مناقشات وجلسات دارت على مدى تسعة أيام.وأكد العتيبي في كلمته أهمية المنظمة ودورها في تحقيق "الهدف النبيل" وهو عالم خال من الأسلحة الكيماوية، داعيًا في هذا السياق الدول التي لم تنضم للاتفاقية إلى الانضمام لها بأسرع وقت لتحقيق العالمية، مرحبًا في هذا الصدد بانضمام فلسطين إلى الاتفاقية وممارسة عضويتها الكاملة كطرف فاعل في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.وأعرب عن قناعة دولة الكويت بألا يكون الانضمام إلى الاتفاقية هدفًا مجردًا بذاته وإنما وسيلة لتحقيق الأهداف السامية لها وصولا لإخلاء العالم من الأسلحة الكيماوية كافة وضمانًا لعدم وصول أي من هذه الأسلحة إلى أطراف قد تستغلها في عمليات إرهابية تهدد الأمن والسلم الدوليين.وطالب مندوب الكويت، الدول الأطراف بالمنظمة بالنأي عن الخلافات السياسية وعدم تسييس اختصاصات المنظمة ومهامها وتركيز الجهود على الجوانب الفنية وتحقيق أهداف المنظمة وأهمها التخلص من الأسلحة الكيماوية وتدميرها.// انتهى //11:46ت م0050