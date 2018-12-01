اقتصادي / البنك المركزي الباكستاني يعلن عن رفع سعر الفائدة المصرفية إلى 10%
إسلام آباد 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس
أعلن البنك المركزي الباكستاني عن رفع سعر الفائدة المصرفية بنسبة 1.5% ليصل إلى 10 %، بسبب تراجع توقعات النمو الاقتصادي بشكل حاد.
وحذر البنك في بيان صادر عنه اليوم، أن الاقتصاد الباكستاني يواجه ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع العجز المالي.
وأضاف أن قرار رفع سعر الفائدة المصرفية تم اتخاذه للسيطرة على مؤشرات الاقتصاد الوطني التي بدأت تتراجع بسبب تفاقم التضخم المالي والعجز على ميزانية المدفوعات الخارجية التي بدأت تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
يذكر أن البنك المركزي الباكستاني قد رفع سعر الفائدة المصرفية بنسبة 4% تدريجياً منذ بداية العام الجاري 2018م.
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11:38ت م
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