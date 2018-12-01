اهتمامات الصحف العراقية

بغداد 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، على دعوة رئيس الجمهورية برهم صالح جميع الأطراف السياسية العراقية إلى اعتماد الحوارلإكمال التشكيلة الوزارية التي مازالت 8 مقاعد منها بينها الدفاع والداخلية شاغرة.كما أبرزت دعوته إلى التغلب على العراقيل التي تحول دون الإسراع بإكمال التشكيلة الوزارية تمهيدًا للشروع بتوفيرالخدمات اللازمة للمواطنين.وتطرقت صحف السبت إلى الشأن الاقتصادي العراقي، مبرزة تقارير تؤكد أن المواطنين العراقيين يدخرون داخل منازلهم 40 تريليون دينار عراقي, مايعادل نسبة 35% من أموال العراق، داعية المصارف إلى اتباع سياسة ناضجة تشجع المواطنين على إدخار هذه الكتلة النقدية الضخمة فيها واستثمارها في مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المواطن والمجتمع.وتناولت صحف العراق التعديلات التي تنوي الحكومة إجراءها على مسودة الموازنة الاتحادية للعام 2019 في ضوء المتغيرات التي تشهدها أسعارالنفط في السوق العالمية.// انتهى //11:37ت م0048