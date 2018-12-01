السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع حقائب مدرسية وكسوة شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في محافظة البقاع



البقاع 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,885 حقيبة مدرسية و 1,885 كسوة شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

وشمل التوزيع متوسطة الروضة المختلطة الرسمية، و مدرسة الأوائل، ومدرسة الصويري المتوسطة الرسمية، ومدرسة الصويري الجديدة في محافظة البقاع.

وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.

// انتهى //

11:37ت م

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البقاع 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,885 حقيبة مدرسية و 1,885 كسوة شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.وشمل التوزيع متوسطة الروضة المختلطة الرسمية، و مدرسة الأوائل، ومدرسة الصويري المتوسطة الرسمية، ومدرسة الصويري الجديدة في محافظة البقاع.وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.// انتهى //11:37ت م0047

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