السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

11:37ت م

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الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //11:37ت م0046

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