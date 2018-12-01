السعودية | سفارة المملكة في فرنسا توصي بتجنب الذهاب إلى الشانزيليزيه والمناطق المحيطة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:58 صباحًا, 1 ديسمبر 2018 م

المناطق- واس

أوصت سفارة المملكة لدى فرنسا المواطنين السعوديين في العاصمة الفرنسية باريس من مقيمين وزائرين، إلى اتخاذ الحيطة والحظر وتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزيليزيه والمناطق المحيطة بها، اليوم السبت، الموافق 1 ديسمبر 2018 ، وذلك بناءً على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات في هذه المنطقة.

كما دعت السفارة المواطنين السعوديين في باريس، إلى التواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324 / 0033626238195