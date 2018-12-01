شكرا لقرائتكم الحملات الميدانية تضبط أكثر من 2 مليون مخالف خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 3/ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 21/ 3/ 1440هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن ضبط 2176517 مخالفًا، منهم 1686891 مخالفًا لنظام الإقامة، و334373 مخالفًا لنظام العمل، و155253 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (36318) شخصًا، (52%) منهم يمنيو الجنسية، و(45%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1727) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3038) شخصًا.

وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (895) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (857) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (38) سعوديًّا.

وبالنسبة إلى إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فبلغ (12926) وافدًا مخالفًا، منهم (10854) رجلًا، و(2072) امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (344622) مخالفًا، وإحالة (312185) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (379691) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (564800) مخالف.

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