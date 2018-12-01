شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن متعب يصل إلى المكسيك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مكسيكو سيتي)

وصل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، اليوم (السبت) إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، للمشاركة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مراسم حفل نقل السلطة التنفيذية الفدرالية لفخامة رئيس الولايات المتحدة المكسيكية الرئيس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور رئيساً للبلاد.

وكان في استقباله في مطار بنيتو خواريز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية المكسيكية وسفارة المملكة في المكسيك.