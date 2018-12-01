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أمطار رعدية على 5 مناطق.. وانخفاض الحرارة شمالاً

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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على 5 مناطق.. وانخفاض الحرارة شمالاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (السبت)، نشاطًا للرياح السطحية على شمال ووسط وغرب المملكة، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية، القصيم)، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على 5 مناطق.. وانخفاض الحرارة شمالاً على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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