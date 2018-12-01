شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على 5 مناطق.. وانخفاض الحرارة شمالاً والان مع التفاصيل
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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