"آل الشيخ": ولي العهد أعاد للعرب هيبتهم وشموخهم .. لنا أن نفخر جميعاً

محمد بن مسعود - الدمام - تشهد رئاسته وفد المملكة بقمة الـ 20 بالأرجنتين اهتماماً عالمياً وثقلاً كبيراً

أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ أنه يحق للسعوديين؛ بل لكل عربي ومسلم، أن يفخروا بالقائد العظيم الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف الوزير آل الشيخ؛ في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر" تعليقاً على وسم يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين الذي بلغ الترند؛ تزامناً مع انطلاق قمة الـ 20 بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس: يحق اليوم لكل عربي ومسلم عموماً، والسعوديين خصوصاً، أن يفخروا بالقائد الذي أعاد للعرب هيبتهم وشموخهم.. إنه محمد بن سلمان -يحفظه الله-.

وتشهد رئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوفد المملكة في قمة العشرين اهتمام الإعلام العالمي والمحلي، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بملايين الرسائل والتغريدات الإعلامية التي أشادت بالحفاوة التي يلقاها ولي العهد والثقل السياسي والاقتصادي اللذين تمثلهما المملكة.