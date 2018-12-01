4 أبيات يلخص بها "ابن حجاب" احتفاء العالم بولي العهد في 20G : حط كل القمة بكمّه

محمد بن مسعود - الدمام - احتشدت الأعين تلاحقه ورصدت الكاميرات اهتمام الزعماء بعقد جلسات معه ومصافحته

4 أبيات شعرية كتبها الشاعر زياد بن حجاب بن نحيت؛ لخّصت اهتمام الرأي العالمي، مساء أمس الجمعة، في قمة العشرين المقامة في بيونس آيرس الأرجنتينية، عندما احتشدت الأعين تلاحق ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وترصد اهتمام زعماء العالم بعقد جلسات ثنائية معه ومصافحته.

وجاءت القصيدة التي تبرز حضور الأمير محمد على المشهد العالمي، كالتالي:

"عشرين دولة وفيه الناس مشغولة

في قمة الاقتصاد محمّد القمّة

‏مثل القمر والنجوم تدور من حوله

‏كلّ يسلّم عليه بشوق ويظمّه

‏اشوفهم بس مدري ويش قالوا له

‏ذا يعتذر له وهذا رايحٍ يَمّه

‏يحط بشته بكُمّة حاكم الدولة

‏وليا وصل حط كل القمة بكمّه".