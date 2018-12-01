نيابة عن الملك .. منصور بن متعب يصل  المكسيك لحضور حفل نقل السلطة لـ "أوبرادور"

محمد بن مسعود - الدمام - السفير السعودي وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية المكسيكية كانوا في استقباله بالمطار

وصل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، اليوم، إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي؛ للمشاركة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مراسم حفل نقل السلطة التنفيذية الفدرالية لرئيس الولايات المتحدة المكسيكية الرئيس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور رئيساً للبلاد.

وكان في استقباله في مطار بنيتو خواريز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي؛ وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية المكسيكية وسفارة المملكة في المكسيك.