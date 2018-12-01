بيونس آيرس .. ولي العهد يلتقي "ماي" ويبحثان تعزيز التعاون في شتى المجالات

محمد بن مسعود - الدمام - على هامش انعقاد قمة العشرين وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي؛ وذلك على هامش انعقاد القمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، والسبل الكفيلة بتعزيزها.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والوفد الرسمي لرئيسة وزراء بريطانيا.