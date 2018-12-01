- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تحية من "ترامب" وابتسامة لولي العهد .. "عبارات ودية" في قمة الـ 20 تفسر كل شيء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أنه تبادل عبارات ودية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ لكن لم تكن هناك أيّ نقاشات؛ وذلك خلال الجلسة الافتتاحية بقمة مجموعة العشرين "G 20" في العاصمة الأرجنتينية.
ومجدّداً عقب نهاية الجلسة العامة ردّ ولي العهد، التحية إلى الرئيس الأمريكي الذي رحب به مبتسماً أثناء توجهه لالتقاط صورة جماعية مع قادة الدول الأعضاء.
من جانب آخر، عقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ اجتماعاً لمدة ساعة مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير؛ وذلك على هامش القمة، تمت فيه مناقشة عديد من القضايا ذات الأهمية ومن بينها الأزمة اليمنية.
وأكّد "الجبير"؛ لوسائل الإعلام أنه "كان اجتماعاً رائعاً، مثمراً للغاية .. ناقشنا التحديات في المنطقة والعلاقة الثنائية وسبل دفعها إلى الأمام".
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيثر نويرت؛ إلى أن اللقاء لم يكن على جدول أعمال وزير الخارجية "بومبيو" مسبقاً.
تحية من "ترامب" وابتسامة لولي العهد .. "عبارات ودية" في قمة الـ 20 تفسر كل شيءخالد علي الخليج 365 2018-12-01
أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أنه تبادل عبارات ودية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ لكن لم تكن هناك أيّ نقاشات؛ وذلك خلال الجلسة الافتتاحية بقمة مجموعة العشرين "G 20" في العاصمة الأرجنتينية.
ومجدّداً عقب نهاية الجلسة العامة ردّ ولي العهد، التحية إلى الرئيس الأمريكي الذي رحب به مبتسماً أثناء توجهه لالتقاط صورة جماعية مع قادة الدول الأعضاء.
من جانب آخر، عقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ اجتماعاً لمدة ساعة مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير؛ وذلك على هامش القمة، تمت فيه مناقشة عديد من القضايا ذات الأهمية ومن بينها الأزمة اليمنية.
وأكّد "الجبير"؛ لوسائل الإعلام أنه "كان اجتماعاً رائعاً، مثمراً للغاية .. ناقشنا التحديات في المنطقة والعلاقة الثنائية وسبل دفعها إلى الأمام".
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيثر نويرت؛ إلى أن اللقاء لم يكن على جدول أعمال وزير الخارجية "بومبيو" مسبقاً.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
10:37 AM
فيما عقد "الجبير" اجتماعاً مع نظيره الأمريكي لمدة ساعة مؤكداً أنه لقاء رائع ومثمر
أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أنه تبادل عبارات ودية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ لكن لم تكن هناك أيّ نقاشات؛ وذلك خلال الجلسة الافتتاحية بقمة مجموعة العشرين "G 20" في العاصمة الأرجنتينية.
ومجدّداً عقب نهاية الجلسة العامة ردّ ولي العهد، التحية إلى الرئيس الأمريكي الذي رحب به مبتسماً أثناء توجهه لالتقاط صورة جماعية مع قادة الدول الأعضاء.
من جانب آخر، عقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ اجتماعاً لمدة ساعة مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير؛ وذلك على هامش القمة، تمت فيه مناقشة عديد من القضايا ذات الأهمية ومن بينها الأزمة اليمنية.
وأكّد "الجبير"؛ لوسائل الإعلام أنه "كان اجتماعاً رائعاً، مثمراً للغاية .. ناقشنا التحديات في المنطقة والعلاقة الثنائية وسبل دفعها إلى الأمام".
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيثر نويرت؛ إلى أن اللقاء لم يكن على جدول أعمال وزير الخارجية "بومبيو" مسبقاً.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، تحية من "ترامب" وابتسامة لولي العهد .. "عبارات ودية" في قمة الـ 20 تفسر كل شيء ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن تحية من "ترامب" وابتسامة لولي العهد .. "عبارات ودية" في قمة الـ 20 تفسر كل شيء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .