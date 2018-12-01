تحية من "ترامب" وابتسامة لولي العهد .. "عبارات ودية" في قمة الـ 20 تفسر كل شيء

محمد بن مسعود - الدمام - فيما عقد "الجبير" اجتماعاً مع نظيره الأمريكي لمدة ساعة مؤكداً أنه لقاء رائع ومثمر

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أنه تبادل عبارات ودية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ لكن لم تكن هناك أيّ نقاشات؛ وذلك خلال الجلسة الافتتاحية بقمة مجموعة العشرين "G 20" في العاصمة الأرجنتينية.

ومجدّداً عقب نهاية الجلسة العامة ردّ ولي العهد، التحية إلى الرئيس الأمريكي الذي رحب به مبتسماً أثناء توجهه لالتقاط صورة جماعية مع قادة الدول الأعضاء.

من جانب آخر، عقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ اجتماعاً لمدة ساعة مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير؛ وذلك على هامش القمة، تمت فيه مناقشة عديد من القضايا ذات الأهمية ومن بينها الأزمة اليمنية.

وأكّد "الجبير"؛ لوسائل الإعلام أنه "كان اجتماعاً رائعاً، مثمراً للغاية .. ناقشنا التحديات في المنطقة والعلاقة الثنائية وسبل دفعها إلى الأمام".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيثر نويرت؛ إلى أن اللقاء لم يكن على جدول أعمال وزير الخارجية "بومبيو" مسبقاً.