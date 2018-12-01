سفارة المملكة في فرنسا توصي بتجنب الذهاب إلى الشانزيليزيه والمناطق المحيطة .. اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب استمرار المظاهرات .. دعت المواطنين بباريس إلى التواصل معها في الحالات الطارئة

أوصت سفارة المملكة لدى فرنسا المواطنين السعوديين في العاصمة الفرنسية باريس من مقيمين وزائرين، إلى اتخاذ الحيطة والحظر وتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزيليزيه والمناطق المحيطة بها، اليوم السبت، الموافق 1 ديسمبر 2018 ، وذلك بناءً على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات في هذه المنطقة.

كما دعت السفارة المواطنين السعوديين في باريس، إلى التواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324 / 0033626238195