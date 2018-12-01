ولي العهد يلتقي الرئيسين الصيني والجنوب إفريقي ونائب الرئيس الإندونيسي

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، الرئيس سيريل رامافوزا؛ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وذلك على هامش انعقاد القمة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب إفريقيا وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، وبالذات في مجال الطاقة والاستثمارات المتبادلة.
حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا.
نائب الرئيس الإندونيسي
كما التقى ولي العهد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، دولة نائب الرئيس الإندونيسي الدكتور محمد يوسف كالا؛ وذلك على هامش انعقاد القمة.
جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية - الإندونيسية في شتى المجالات، وفرص تطويرها، إضافة إلى عدد من الموضوعات على الساحة الإسلامية.
حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لنائب رئيس إندونيسيا.
رئيس جمهورية الصين الشعبية
التقى الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش انعقاد القمة.
جرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات، وسبل تطويرها، خاصة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية الصين للحزام والطريق، وكذلك إمدادات الطاقة من المملكة للصين، والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية الصين الشعبية.
ولي العهد يلتقي الرئيسين الصيني والجنوب إفريقي ونائب الرئيس الإندونيسيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-01
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، الرئيس سيريل رامافوزا؛ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وذلك على هامش انعقاد القمة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب إفريقيا وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، وبالذات في مجال الطاقة والاستثمارات المتبادلة.
حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا.
نائب الرئيس الإندونيسي
كما التقى ولي العهد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، دولة نائب الرئيس الإندونيسي الدكتور محمد يوسف كالا؛ وذلك على هامش انعقاد القمة.
جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية - الإندونيسية في شتى المجالات، وفرص تطويرها، إضافة إلى عدد من الموضوعات على الساحة الإسلامية.
حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لنائب رئيس إندونيسيا.
رئيس جمهورية الصين الشعبية
التقى الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش انعقاد القمة.
جرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات، وسبل تطويرها، خاصة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية الصين للحزام والطريق، وكذلك إمدادات الطاقة من المملكة للصين، والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية الصين الشعبية.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
10:28 AM
على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، الرئيس سيريل رامافوزا؛ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وذلك على هامش انعقاد القمة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب إفريقيا وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، وبالذات في مجال الطاقة والاستثمارات المتبادلة.
حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا.
نائب الرئيس الإندونيسي
كما التقى ولي العهد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، دولة نائب الرئيس الإندونيسي الدكتور محمد يوسف كالا؛ وذلك على هامش انعقاد القمة.
جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية - الإندونيسية في شتى المجالات، وفرص تطويرها، إضافة إلى عدد من الموضوعات على الساحة الإسلامية.
حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لنائب رئيس إندونيسيا.
رئيس جمهورية الصين الشعبية
التقى الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش انعقاد القمة.
جرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات، وسبل تطويرها، خاصة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية الصين للحزام والطريق، وكذلك إمدادات الطاقة من المملكة للصين، والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية الصين الشعبية.
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المصدر : الخليج 365
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