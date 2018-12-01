"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مكة والمدينة وحائل والشمالية والقصيم

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على شمال ووسط وغرب المملكة، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق (مكة المكرّمة, المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية، القصيم)، في حين يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مكة والمدينة وحائل والشمالية والقصيموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-01
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على شمال ووسط وغرب المملكة، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق (مكة المكرّمة, المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية، القصيم)، في حين يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
10:15 AM
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
10:45 AM
انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على شمال ووسط وغرب المملكة، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق (مكة المكرّمة, المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية، القصيم)، في حين يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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المصدر : الخليج 365
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