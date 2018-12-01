شاهد .. زلزال الـ 7 درجات يمزق الطرق السريعة في ألاسكا

محمد بن مسعود - الدمام - إلغاء تحذير من "تسونامي"

هزّ زلزال قوي جنوب ولاية ألاسكا الأمريكية، صباح أمس، وأحدث شقوقاً كبيرة وتمزقات في بعض الطرق وتسبّب في تعطيل حركة المرور وانقطاع بث قنوات تلفزيونية في أنكوريدج، أكبر مدن الولاية.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالاً قوته سبع درجات هزّ المنطقة الواقعة إلى الجنوب مباشرةً من بوينت ماكينزي، وإن مركزه كان على بُعد 13 كيلو مترا شمالي أنكوريدج على عُمق 43 كيلو متراً.

وصدر تحذير من وقوع موجات مد بحري عاتية "تسونامي" لمنطقة كوك إنليت التي تربط أنكوريدج بخليج ألاسكا لكن التحذير أُلغي فيما بعد، وتلا الزلزال عددٌ كبيرٌ من التوابع.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة على وسائل التواصل الاجتماعي متاجر كبرى تتناثر على أرضيتها سلعٌ كانت مرتبة على الأرفف، ولقطات لغرفة الأخبار بمحطة "كيه.تي.في.أيه" التلفزيونية وقد عمّتها مظاهر الفوضى.

وتوقفت حركة المرور تماماً في وقت الذروة في أنكوريدج، عاصمة الولاية وأكبر مدنها من حيث عدد السكان، بعد أن وقع الزلزال نحو الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت المحلي.

يذكر موقع حكومة الولاية على الإنترنت أن ألاسكا تشهد في المتوسط زلزالاً واحداً قوته ما بين سبع وثماني درجات كل عام منذ سنة 1900، مشيراً إلى أن الولاية تقع بها زلازل أكثر من أيّ منطقة أخرى في الولايات المتحدة.

وشهد جنوب ألاسكا ثاني أكبر زلزال مسجل على الإطلاق بقوة 9.2 درجة في عام 1964.