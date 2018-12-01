الان تتابع تنبيه متقدم بهطول أمطار غزيرة بمنطقة المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة- الخليج 365: أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما بهطول أمطار غزيرة في منطقة المدينة المنورة. وبحسب التفاصيل فقد قالت أن الأمطار تشمل محافظات بدر والمدينة والحناكية والعيص وابيار الماشي والرايس واليتمة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة المطرية عند الساعة العاشرة صباح اليوم السبت 1-12-2018 وتنتهي عند الساعة السابعة مساءاً.

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