سياسي / سمو ولي العهد يلتقي نائب الرئيس الإندونيسي على هامش قمة العشرين



بيونس آيرس 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 1 ديسمبر 2018 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لنائب رئيس إندونيسيا .

// انتهى //

07:08ت م

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بيونس آيرس 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 1 ديسمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، أمس ، دولة نائب الرئيس الإندونيسي الدكتور محمد يوسف كالا ، وذلك على هامش انعقاد القمة.وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الإندونيسية في شتى المجالات، وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات على الساحة الإسلامية.حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لنائب رئيس إندونيسيا .// انتهى //07:08ت م0009

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