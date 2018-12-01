الان تتابع تفاصيل الوظائف بالشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت غرفة الرياض عن توفر شواغر وظيفية في الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية المحدودة لحملة البكالوريوس من الجنسين وذلك للعمل في مدينة الرياض ومحافظة جدة. وقالت الشركة ان الوظائف المطلوبة لديها بالمسميات التالية : دعم فني– إداري شبكات– إداري نظم– إداري أعمال مكتبية – إداري مناقصات– مهندس أمن سيبراني. وترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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