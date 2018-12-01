السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص 50 مليون يورو للبلديات الليبية

طرابلس 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 1 ديسمبر 2018 م واسوقع بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني الليبية بالعاصمة طرابلس على اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو مخصص للبلديات.وتهدف الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات إلى تحسين الظروف المعيشية وقدرة السكان الأكثر ضعفًا في 24 بلدية، وتستهدف البلديات الأكثر تضررًا من تدفقات الهجرة وعمليات النزوح للسكان الليبيين.وأكد وزير الحكم المحلي الليبي بداد قنصو أهمية الاتفاق في دعم البلديات، مشيرًا إلى أن دعم الشباب العاطل عن العمل والمساهمة في التنمية المكانية، سيدفع إلى تقليل المنخرطين في أعمال الهجرة غير الشرعية.وقال المستشار بالسفارة الإيطالية ساكو إرمينيو:" إن توقيع الاتفاقية جاء نتيجة جهود مشتركة لكل الشركاء ، لتحديد الأولويات لتنفيذ المشاريع في المجموعة الأولى للبلديات المختارة"، مبينًاأنه يتوقع العمل قريبًا على المجموعة الثانية ومن بعد المجموعة الثالثة لتغطية عدد 24 بلدية مستهدفة.// انتهى //06:07ت م0007