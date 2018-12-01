السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية على شمال و وسط و غرب المملكة ,كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق ( مكة المكرمة ,المدينة المنورة ,حائل ,الحدود الشمالية ،القصيم ) في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال و غرب المملكة .وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 25-45 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.// انتهى //06:01ت م0002