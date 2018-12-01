الان تتابع سفارة المملكة في فرنسا توصي بتجنب الذهاب لمنطقة الشانزيليزيه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أوصت سفارة المملكة لدى فرنسا المواطنين السعوديين في العاصمة الفرنسية باريس من مقيمين وزائرين، إلى اتخاذ الحيطة والحظر وتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزيليزيه والمناطق المحيطة بها اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 ، وذلك بناءً على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات في هذه المنطقة.

كما دعت السفارة المواطنين السعوديين في باريس للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:

0033673656324 / 0033626238195 .