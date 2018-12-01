شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة لدى فرنسا توصي بتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزيليزيه والمناطق المحيطة بها في باريس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (باريس) أوصت سفارة المملكة لدى فرنسا المواطنين السعوديين في العاصمة الفرنسية باريس من مقيمين وزائرين، إلى اتخاذ الحيطة والحظر وتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزيليزيه والمناطق المحيطة بها يوم غدٍ السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 ، وذلك بناءً على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات في هذه المنطقة. أوصت سفارة المملكة لدى فرنسا المواطنين السعوديين في العاصمة الفرنسية باريس من مقيمين وزائرين، إلى اتخاذ الحيطة والحظر وتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزيليزيه والمناطق المحيطة بها يوم غدٍ السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 ، وذلك بناءً على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات في هذه المنطقة. كما دعت السفارة الموطنين السعوديين في باريس للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324 / 0033626238195 .



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