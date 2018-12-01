شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي الرئيس الصيني على هامش قمة العشرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيونس آيرس)

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية ، وذلك على هامش انعقاد القمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات، وسبل تطويرها ، خاصة الموائمة بين رؤية المملكة 2030 واستراتيجية الصين للحزام والطريق ، وكذلك إمدادات الطاقة من المملكة للصين، والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان ووزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية الصين الشعبية.