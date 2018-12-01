شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي نائب الرئيس الإندونيسي على هامش قمة العشرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيونس آيرس)

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، نائب الرئيس الإندونيسي الدكتور محمد يوسف كالا ، وذلك على هامش انعقاد القمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الإندونيسية في شتى المجالات، وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات على الساحة الإسلامية.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لنائب رئيس إندونيسيا .