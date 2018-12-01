شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس جنوب أفريقيا على هامش قمة العشرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيونس آيرس) التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك على هامش انعقاد القمة. وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب أفريقيا وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، وبالذات في مجال الطاقة والاستثمارات المتبادلة. حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان ووزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا.



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