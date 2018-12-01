السعودية | رئيس الصين لولي العهد السعودي: نؤيد الرياض بقوة

شكرا لقرائتكم رئيس الصين لولي العهد السعودي: نؤيد الرياض بقوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبلغ الرئيس الصيني، #شي_جين_بينغ، ولي العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_سلمان، أن استقرار السعودية يمثل حجر الزاوية لازدهار وتقدم الخليج، وأن الصين تؤيد بشدة الرياض في حملتها للتنويع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) إن الرئيس شي قال خلال الاجتماع مع ولي العهد السعودي، الذي عقد الخميس في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس التي تستضيف اجتماع قمة مجموعة العشرين، إن الصين تولي دائما أهمية كبيرة لعلاقاتها مع السعودية.

ونقلت شينخوا عن شي قوله إن "الصين تؤيد السعودية بقوة في حملتها من أجل التنويع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي، وستبقى مع السعودية في القضايا التي تشمل مصالحها الأساسية".

وترتبط الصين والسعودية بعلاقات وثيقة في مجال الطاقة. ومن المتوقع أن توسع السعودية حصتها في السوق بالصين هذا العام لأول مرة منذ عام 2012.

