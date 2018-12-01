السعودية اليوم / سفارة المملكة لدى فرنسا توصي بتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزيليزيه والمناطق المحيطة بها في باريس

عام / سفارة المملكة لدى فرنسا توصي بتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزيليزيه والمناطق المحيطة بها في باريس
باريس 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس
أوصت سفارة المملكة لدى فرنسا المواطنين السعوديين في العاصمة الفرنسية باريس من مقيمين وزائرين، إلى اتخاذ الحيطة والحظر وتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزيليزيه والمناطق المحيطة بها يوم غدٍ السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 ، وذلك بناءً على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات في هذه المنطقة.
كما دعت السفارة المواطنين السعوديين في باريس للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:
0033673656324 / 0033626238195 .
// انتهى //
05:10ت م
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