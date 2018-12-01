سياسي / سمو ولي العهد يلتقي الرئيس الصيني على هامش قمة العشرين



بيونس آيرس 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة بين المملكة العربية

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية الصين الشعبية.

// انتهى //

04:56ت م

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بيونس آيرس 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية ، وذلك على هامش انعقاد القمة.وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات، وسبل تطويرها ، خاصة الموائمة بين رؤية المملكة 2030 واستراتيجية الصين للحزام والطريق ، وكذلك إمدادات الطاقة من المملكة للصين، والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية الصين الشعبية.// انتهى //04:56ت م0152

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