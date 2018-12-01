اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

نيويورك 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 واسأغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 199.62 نقطة، أو 0.79 %، إلى 25538.46 نقطة مسجلاً أكبر أسبوع من المكاسب في عامين.وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 22.40 نقطة، أو 0.82 %، عند 2760.16 نقطةوصعد المؤشر ناسداك المجمع 57.45 نقطة، أو 0.79 %، ليغلق عند 7330.54 نقطة.// انتهى //04:25ت م0149