اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
نيويورك 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 واس
أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 199.62 نقطة، أو 0.79 %، إلى 25538.46 نقطة مسجلاً أكبر أسبوع من المكاسب في عامين.
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 22.40 نقطة، أو 0.82 %، عند 2760.16 نقطة
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 57.45 نقطة، أو 0.79 %، ليغلق عند 7330.54 نقطة.
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