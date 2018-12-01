اقتصادي / الصين واليابان تتفقان على تسريع المفاوضات بشأن اتفاقيتين إقليميتين للتجارة الحرة

بوينس آيرس 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واس

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة مجموعة العشرين، واتفقا على تسريع وتيرة المفاوضات بشأن اتفاقيتين إقليميتين للتجارة الحرة.

وقال شي إنه يتعين على الجانبين العمل معًا لإنجاز المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية واتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

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04:01ت م

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بوينس آيرس 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسالتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة مجموعة العشرين، واتفقا على تسريع وتيرة المفاوضات بشأن اتفاقيتين إقليميتين للتجارة الحرة.وقال شي إنه يتعين على الجانبين العمل معًا لإنجاز المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية واتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية.// انتهى //04:01ت م0148

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