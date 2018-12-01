شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل للشباب والفتيات: انطلقوا.. أنا معكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راشد الثويني (حائل)

التقى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر أجا، مشرفة الحوار الوطني بالمنطقة الدكتورة الجوهرة الجميل، وفريق العمل التطوعي النسائي بالمنطقة (بيادر الحوار).

وثمن أمير حائل جهود المرأة السعودية في تنمية الوطن، مؤكدا وقوفه ودعمه لأبناء وفتيات المنطقة في مختلف المجالات، مضيفا «لمسنا جهدا بارزا، وعملا متميزا، ونطمح للمزيد»، داعيا الجهات الخدمية والتعليمية لدعم برامج الحوار الوطني بالمنطقة.

من جانبها، رفعت الجميل شكرها وتقديرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولأمير منطقة حائل ونائبه، على دعم المرأة وتمكينها من أداء أدوارها في المجتمع، مضيفة «تشرفنا بالاستماع لتوجيهات سديدة ومحفزة لمضاعفة الجهود، وسرَّنا حرص الأمير عبدالعزيز بن سعد على تذليل التحديات وصولا لتحقيق أهداف الحوار وإستراتيجياته، ودعم برامج الشباب والفتيات بتحقيق التكامل والتناغم مع قطاعات التنمية والمؤسسات الثقافية والفكرية».