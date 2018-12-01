شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: برنامج مدرسي للتوعية بمخاطر الزلازل والبراكين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) استفاد 1732 طالبا و695 قائدا ومعلما ومشرف أمن وسلامة مدرسية في القصيم من برنامج التوعية بمخاطر الزلازل والبراكين الذي نفذته وحدة التوعية بهيئة المساحة الجيولوجية استفاد 1732 طالبا و695 قائدا ومعلما ومشرف أمن وسلامة مدرسية في القصيم من برنامج التوعية بمخاطر الزلازل والبراكين الذي نفذته وحدة التوعية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، ضمن برنامجها التوعوي والتثقيفي من مخاطر الزلازل والبراكين لرفع مستوى الوعي لدى السكان في كيفية التصرف أثناء وبعد حدوثها، وذلك بالتعاون مع تعليم القصيم. وأوضح المتحدث باسم الهيئة طارق أبا الخيل لـ«الخليج 365» أن المدارس التي شملتها التوعية هي (النبهانية، عيون الجواء، البدائع، بريدة)، مبينا أن جولات التعريف بالزلازل والبراكين مستمرة في جميع المناطق بهدف التوعية لا التخويف أو الترهيب، إذ إن من أهداف المركز الوطني للزلازل توعية طلاب ومعلمي جميع المدارس وليس المناطق التي تسجل فيها هزات، من خلال محاضرات علمية وتوزيع «البروشورات» والكتيبات الجيولوجية.



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