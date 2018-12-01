شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف: هبوط أرضي بالقديح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) وقف رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل على موقع الهبوط الأرضي الذي حصل في بلدة القديح، برفقة فريق عمل طوارئ البلدية، وأمر بتطويق المكان بحاجز لسلامة مرتادي المكان؛ حفاظاً على السلامة ومعالجة المشكلة ومعرفة الأسباب، وأمّنت البلدية الموقع بوسائل السلامة الاحتياطية، للوقوف على الحالة وإجراء الاستكشاف الفني، إذ تبين أنه هبوط أرضي طوله العمقي 5 أمتار وعرضه 5 أمتار، وأبلغت الجهات المختصة لاتخاذ اللازم وعمل الاحتياطات الإجرائية.

وقف رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل على موقع الهبوط الأرضي الذي حصل في بلدة القديح، برفقة فريق عمل طوارئ البلدية، وأمر بتطويق المكان بحاجز لسلامة مرتادي المكان؛ حفاظاً على السلامة ومعالجة المشكلة ومعرفة الأسباب، وأمّنت البلدية الموقع بوسائل السلامة الاحتياطية، للوقوف على الحالة وإجراء الاستكشاف الفني، إذ تبين أنه هبوط أرضي طوله العمقي 5 أمتار وعرضه 5 أمتار، وأبلغت الجهات المختصة لاتخاذ اللازم وعمل الاحتياطات الإجرائية.

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