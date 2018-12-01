شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: اتفاق لدعم العمل الخيري في الميدان التربوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالخالق الغامدي (الباحة)

وقعت إدارة تعليم منطقة الباحة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، اتفاق شراكة لتبادل الخبرات وتقديم المقترحات لدعم وتطوير العمل الخيري في الميدان التربوي، من ضمنها دعم برنامج «كسوة الشتاء» للطلاب والطالبات المحتاجين، مساندة الأيتام منهم، رعاية أبناء الشهداء ومساندتهم في حياتهم التعليمية والاجتماعية، دعم الأسر المنتجة بالتأهيل وتيسير تشغيلهم للمقاصف المدرسية، التسهيلات لتنفيذ الأنشطة التطوعية وتسجيل المشاركين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، والاستفادة المتبادلة من المرافق والتجهيزات لخدمة برامج الطرفين.

شهد توقيع الاتفاق؛ مدير تعليم المنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق آل شايق، اللذان ثمنا دعم أمير المنطقة لتبني الشراكات بين المؤسسات الحكومية والأهلية، بما يعود بالنفع والفائدة على إنسان المنطقة ومكانها.