شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: اختتام برامج تدريب إداريي التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض) نفذت إدارة تعليم منطقة الرياض برامج لتدريب 100 موظف وموظفة شاغلي الوظائف الإدارية، وكرم مساعد مدير التعليم للخدمات المساندة محمد العيد المتدربين بشهادات حضور البرامج التدريبية. نفذت إدارة تعليم منطقة الرياض برامج لتدريب 100 موظف وموظفة شاغلي الوظائف الإدارية، وكرم مساعد مدير التعليم للخدمات المساندة محمد العيد المتدربين بشهادات حضور البرامج التدريبية. من جانبه، أوضح مدير الموارد البشرية بدر الوهبي أن الدورات هدفت لرفع الكفاءة المهنية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، ما ينعكس إيجابا على جودة أعمالهم، ومدى خدمتهم للمراجعين وقياس رضاهم. مؤكدا أنّ إدارة التعليم حرصت على تنوع البرامج بما يحقق متطلبات كل موظف، إذ تم تنفيذ 3 برامج تدريبية تنوعت بين «برنامج منهجية الأداء»، و«برنامج تحقيق رضا المستفيد»، و«برنامج إدارة ضغوط العمل»، في 12 ساعة تدريبية لكل برنامج، بمعدل 3 ساعات يوميا.



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